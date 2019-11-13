2019-11-13T15:01:24+03:00
Происшествия

Конфликт в пензенском баре привел к смерти одного из участников

Расследование уголовного дела продолжается
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской областиФОТО: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
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В ночь с 2 на 3 ноября в одном из баров на улице Медицинской в Пензе произошел конфликт, в результате которого местный житель убил 37-летнего мужчину. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили предполагаемого убийцу - 22-летнего парня до приезда правоохранителей задержали знакомые погибшего.

В ходе опроса участников инцидента полицейские установили, что компания, в которой находился потерпевший, проводили время в соседнем баре, а затем среди ночи направились в заведение, где и произошло ЧП. Через некоторое время там же появился и подозреваемый, вооруженный ножом, и предложил одному из мужчин «поговорить». Как парень объяснил позже, в предыдущем заведении он и мужчина повздорили из-за пустяка, и потому ему пришла в голову идея припугнуть обидчика.

Разговор завершился поножовщиной. От колото-резаной раны спины мужчина скончался на месте.

Обвиняемый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу и угон, задержан. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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