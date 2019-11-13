В Саранске снова пройдет выставка-ярмарка «Валенки мордовские»

СЕГОДНЯ 13:53 2019-11-13T13:53:09+03:00

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В воскресение в Саранске по инициативе мэра города Петра Тултаева во второй раз пройдет выставка-ярмарка «Валенки мордовские». В предстоящей ярмарке участие примут 19 мастеров из Мордовии и один представитель Чувашии, которые представят покупателям не только валенки, но и варежки и носки из шерсти.

Стоит отметить, что заявки на участие еще принимаются по телефону управления потребительского рынка и предпринимательства Администрации городского округа Саранск - 8 (8342) 24-15-40.

Место проведения выставки-ярмарки - Дворец культуры городского округа. Время работы - с 10:00 до 15:00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU