В Пензенской области работу чаще всего ищут бухгалтеры, водители и администраторы

СЕГОДНЯ 13:39 2019-11-13T13:45:11+03:00

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Аналитики сервиса по поиску работы и персонала HeadHunter провели исследование интернет-запросов жителей различных регионов, чтобы выяснить, работники каких сфер сейчас ищут работу активнее всего.

В Пензенской области абсолютным лидером рейтинга стали бухгалтеры: только за один месяц представители этой профессии в нашем регионе искали в сети объявления о работе 4033 раз. На втором месте – водители с 1390 запросами за 31 день. Третью строчку рейтинга заняли администраторы с 1239 запросами. В десятку также попали инженеры, дизайнеры, юрисконсультанты и юристы, продавцы-консультанты.

- Среди популярных запросов также оказались директор, экономист, менеджер по продажам, торговый представитель, программист, управляющий, кладовщик, водитель-экспедитор - работу по каждой из этих вакансий пользователи искали более 380 раз, - комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье Александра Севостьянова. - Кроме конкретных вакансий, ряд соискателей ищут предложения с определенным режимом работы или типом оплаты. Например, «на выходные» (450), «вечерняя» (292), «удалённая работа» (186), «временная» (249), «с ежедневной оплатой» (263)».

ИСТОЧНИК KP.RU