В Пензенской области сократилось количество выявленных фальшивых купюр

СЕГОДНЯ 13:23 2019-11-13T13:25:50+03:00

За третий квартал этого года из оборота удалось изъять 48 поддельных российских банкнот

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За последние три месяца в банковском секторе региона выявлено на 13 фальшивых банкнот меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Отделения по Пензенской области Волго-Вятского ГУ Банка России.

Традиционно, большая часть фальшивок - 31 штука - банкноты номиналом пять тысяч рублей. Еще 11 подделок - достоинством одна тысяча рублей, четыре - номиналом 2000 рублей и по одной - номиналами 500 и 100 рублей. Среди фальшивых банкнот иностранных государств, выявленных в третьем квартале 2019 года, - три банкноты номиналом 100 долларов США.

Напомним, ранее Банк России также запустил программу дистанционного обучения кассовых работников по темам «Подлинность банкнот и монет Банка России» и «Платежеспособность банкнот и монет Банка России». В процессе изучения учебного курса кассовые работники смогут повысить свою квалификацию, получив актуальную информацию о денежных знаках Банка России и способах их проверки, необходимую для профессиональной работы с наличными деньгами. Обучение бесплатное.

- Подобная практика обучения кассиров позволит снизить количество поддельных и неплатежеспособных денежных знаков, попадающих в наличное денежное обращение через розничные торговые сети, - прокомментировал заместитель управляющего Отделением Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России Роман Тюняев.

ИСТОЧНИК KP.RU