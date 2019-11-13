Пензенские педагоги проходят стажировку в Германии

СЕГОДНЯ 13:09 2019-11-13T13:09:41+03:00

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Пензенские учителя иностранных языков продолжают повышать квалификацию: на днях преподаватели немецкого языка завершили обучение по программе «Теоретические и практические основы образовательной деятельности в сфере «Филология».

Шесть лучших из них отправились на стажировку в Германию, где в течение всего периода обучения смогут попробовать себя в роли студентов, наблюдателей и критиков. Программа курса стажировки включает в себя не только занятия, но и изучение обычаев и культуры страны через экскурсии и общение с иностранными коллегами.

Еще одна группа, состоящая из преподавателей английского языка, посетит Великобританию.

ИСТОЧНИК KP.RU