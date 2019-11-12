14 и 15 ноября в Саранске ограничат движение

СЕГОДНЯ 16:49 2019-11-12T16:49:23+03:00

Это связано с проведением в городе торжеств, приуроченных ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

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С 14:00 14 ноября до 18:00 15 ноября на нечетной стороне ул. Пролетарской от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической, и с 7:00 до 22:00 15 ноября на территории, прилегающей к Бизнес-центру «Адмирал» будет запрещена стоянка транспортных средств.

Также в городе запретят и движение: с 14:00 14 ноября до 18:00 15 ноября на парковке по ул. Пролетарской в районе республиканского Дворца культуры, и с 7:00 до 18:00 15 ноября на парковке на ул. Б. Хмельницкого в районе здания ПАО КБ «МПСБ».

Исключение составят транспортные средства, задействованные в проведении мероприятия, а также коммунальных и аварийных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU