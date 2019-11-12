В Пензенской области стартовал второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью»
Жители региона могут сообщить о фактах, связанных с распространением наркотиков
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С 11 по 22 ноября на территории Пензенской области проходит второй этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
В регионе работает единый телефон доверия УМВД России по Пензенской области - 59-10-10. По нему круглосуточно принимаются сообщения о фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Жители региона приглашаются к участию.
ИСТОЧНИК KP.RU