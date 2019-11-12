В Пензенской области стартовал второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью»

СЕГОДНЯ 14:57 2019-11-12T14:57:44+03:00

Жители региона могут сообщить о фактах, связанных с распространением наркотиков

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С 11 по 22 ноября на территории Пензенской области проходит второй этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

В регионе работает единый телефон доверия УМВД России по Пензенской области - 59-10-10. По нему круглосуточно принимаются сообщения о фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Жители региона приглашаются к участию.

ИСТОЧНИК KP.RU