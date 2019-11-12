Строительство детской поликлиники в Нижнем Ломове подходит к концу
В Пензенской области продолжается ремонт поликлиник и больниц в рамках госпрограммы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг». В 2017 году жители Нижнего Ломова обратились к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой построить в городе детскую поликлинику. Глава региона обещал помочь с этим вопросом, и в марте этого года стартовало строительство.
На сегодняшний день трехэтажное учреждение, рассчитанное на 120 посещений в сутки, почти готово к открытию. Планируется, что первых пациентов врачи примут уже в конце года.
Стоимость проекта превысила 130 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU