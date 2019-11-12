Владимир Волков вошел в топ-5 глав субъектов по развитию конкуренции в региональной экономике

СЕГОДНЯ 12:05 2019-11-12T12:05:29+03:00

По сравнению с прошлым рейтингом руководитель республики поднялся на семь позиций

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Оценка производилась на основе Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации по прошлогодним данным. Глава Мордовии занял пятое место среди 85 руководителей регионов (в прошлом рейтинге он был на 12-м). Первые четыре позиции заняли Омская, Воронежская, Московская области и Республика Башкортостан.

Исследование проводится ежегодно с 2015 года. Рейтинг утверждается Межведомственной рабочей группой (в ее состав входит Минэкономразвития России, ФАС, Центробанк и др.). Рейтинг демонстрирует оценку качества сформированной губернаторами регионов и их командами системы по развитию конкуренции и проделанной работы в этой сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU