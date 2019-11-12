В Пензе утром эвакуировали посетителей ресторана быстрого питания

СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-12T11:43:35+03:00

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Сегодня утром в ресторане быстрого питания «Макдоналдс», расположенном в здании торгового центра «Суворовский», произошло короткое замыкание. Пожара удалось избежать.

По сообщению пресс-службы регионального управления МЧС, из заведения было эвакуировано около 20 человек. Из-за того, что здание относится к категории объектов с массовым скоплением людей, на сообщение о замыкании выезжали 12 единиц техники и 37 сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU