2019-11-12T11:43:35+03:00
Происшествия

В Пензе утром эвакуировали посетителей ресторана быстрого питания

Пострадавших нет
Анна ЧЕРНАЯ
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Сегодня утром в ресторане быстрого питания «Макдоналдс», расположенном в здании торгового центра «Суворовский», произошло короткое замыкание. Пожара удалось избежать.

По сообщению пресс-службы регионального управления МЧС, из заведения было эвакуировано около 20 человек. Из-за того, что здание относится к категории объектов с массовым скоплением людей, на сообщение о замыкании выезжали 12 единиц техники и 37 сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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