2019-11-12T11:20:32+03:00
Экономика

ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,6%

Поделиться:
Изменить размер текста:

С 12 ноября ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов и снижает ставки по всей продуктовой линейке на 0,4 п.п. Теперь кредит на готовое и строящееся жилье можно оформить по ставке от 8,6% годовых. Рефинансирование ипотеки другого банка возможно под 9%, что является одним из лучших предложений на рынке.

- Ипотека традиционно является важнейшим инструментом улучшения жилищных условий для населения. Понимая это, мы уже в четвертый раз за год снижаем наши процентные ставки. Рассчитываем, что к концу года средняя ставка по ипотеке в ВТБ составит уже менее 9%. Это позволит нам в 2020 г. вплотную приблизиться к уровню в 8%, обозначенному Президентом России, – заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Ипотека под 8,6% годовых доступна клиентам ВТБ при оформлении кредита в рамках программы «Больше метров – ниже ставка» (для квартир площадью от 100 кв. м). Дополнительный дисконт в размере до 0,6 п.п. доступен активным пользователям «Мультикарты» и «Мультикарты-Привилегия» с подключенной опцией «Заемщик».

ВТБ также является активным участником программы «Ипотека с господдержкой», предлагая клиентам оформить кредит или рефинансирование под 5% годовых. За 10 месяцев 2019 г. банк выдал по ней более 11 тысяч займов на 31 млрд рублей, что составляет треть от общего объема выдач в рамках данной программы.

По итогам десяти месяцев 2019 г. ипотечный портфель ВТБ увеличился на 16% и достиг 1,63 трлн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фонды ВТБ по итогам октября - лидеры рынка
Владимир Волков вошел в топ-5 глав субъектов по развитию конкуренции в региональной экономике
В Пензе утром эвакуировали посетителей ресторана быстрого питания
Пензенские дзюдоисты привезли с межрегионального турнира «серебро» и «бронзу»
Житель Пензы обнаружил в своем гараже боеприпасы
В Башмаковской больнице заменят окна
Пензенскую область представит воспитатель Оксана Чередова
Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в работе Совета при Президенте
Житель Пензенской области присвоил деньги предпринимателя
Растет экспорт сельхозпродукции из Пензенской области
Учебные сборы пензенских десятиклассников
В Саранске на пожаре пострадал мужчина
В Пензе у ночного клуба богемные девушки хамили в ответ
В ГИБДД Мордовии - без очереди
В Пензенской области мужчина сломал фалангу пальца сотруднику ГИБДД
В Саранске открылась первая модельная библиотека
Пензенская область в нацпроекте «Жильё и городская среда»
Финал Всероссийского конкурса пройдет в Пензе
В Мордовии ООО «Медные сплавы» оштрафовано на 20 млн. рублей
Директор УК в Пензе решил извлечь выгоду