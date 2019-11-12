2019-11-12T10:44:58+03:00
Спорт

Пензенские дзюдоисты привезли с межрегионального турнира «серебро» и «бронзу»

Соревнования состоялись на минувших выходных в Саранске
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Эдуард КопыловФОТО: Эдуард Копылов
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В межрегиональном турнире на призы клуба «Боец» принимали участие 216 юношей 2009-2011 годов рождения - уроженцы Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской областей, Чувашской Республики, а также Саранска, Ковылкино и Рузаевки.

ФОТО: Эдуард Копылов

ФОТО: Эдуард Копылов

Воспитанники пензенской СШОР Кирилл Мелехов и Арсений Ширканов и клуба «Яма Араши» Виталий Иванян завоевали серебряные медали. Еще три пензенца - Денис Иванкин, Никита Захаров и Кирилл Козлов - взяли по «бронзе».

Поздравляем юных спортсменов с успехом!

ИСТОЧНИК KP.RU

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