СЕГОДНЯ 10:12 2019-11-12T10:17:04+03:00

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В дежурную часть управления Росгвардии по Пензенской поступила информация о том, что местный житель при разборе личных вещей в гараже на территории кооператива обнаружил предметы, похожие на боеприпасы.

ФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Прибывшие на место находки сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН регионального управления обследовали подозрительные предметы. Было установлено, что мужчина обнаружил 12 пистолетных патронов и две сигнальные ракеты. Специалисты Росгвардии передали осмотренные предметы следственно-оперативной группе полиции. Боеприпасы были направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области.

Уважаемые читатели! Будьте бдительны при обнаружении подозрительных предметов! Степень опасности такой находки могут определить только специалисты. Не пытайтесь самостоятельно исследовать ее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/743267" frameborder="0"></iframe> Житель Пензы обнаружил в своем гараже боеприпасы.

ИСТОЧНИК KP.RU