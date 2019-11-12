2019-11-12T10:17:04+03:00
Происшествия

Житель Пензы обнаружил в своем гараже боеприпасы

Опасную находку обследовали специалисты
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской областиФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области
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В дежурную часть управления Росгвардии по Пензенской поступила информация о том, что местный житель при разборе личных вещей в гараже на территории кооператива обнаружил предметы, похожие на боеприпасы.

ФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

ФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Прибывшие на место находки сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН регионального управления обследовали подозрительные предметы. Было установлено, что мужчина обнаружил 12 пистолетных патронов и две сигнальные ракеты. Специалисты Росгвардии передали осмотренные предметы следственно-оперативной группе полиции. Боеприпасы были направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области.

Уважаемые читатели! Будьте бдительны при обнаружении подозрительных предметов! Степень опасности такой находки могут определить только специалисты. Не пытайтесь самостоятельно исследовать ее.

Житель Пензы обнаружил в своем гараже боеприпасы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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