В Башмаковской больнице заменят окна
Работы завершатся до конца декабря
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В Башмаковской районной больнице продолжается ремонт. Рабочие приступили к установке пластиковых окон взамен старых деревянных в главном и терапевтическом корпусах.
- Здание было построено в 1983 году, - поясняет главный врач учреждения Ольга Хрянина. - Окна давно пришли в негодность.
На их замену из областного бюджета было выделено более трех миллионов рублей. Планируется, что работы завершатся до 20 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU