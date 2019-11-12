Пензенскую область представит воспитатель Оксана Чередова
Пензенскую область в конкурсных мероприятиях будет представлять победитель регионального этапа - воспитатель детского сада № 89 г. Пензы «Солнечный лучик» Оксана Чередова, информирует пресс-служба Министерства образования области.
Участников ждут многочисленные испытания. Среди них «Сочинение на заданную тему», «Мастер-классы», «Педагогическое мероприятие с детьми дошкольного возраста», когда конкурсантам предстоит в течение 20 минут продемонстрировать эффективность, целесообразность использования предлагаемого ими метода или приема в работе с любыми детьми. Возраст детей, тему мероприятия участники узнают в первый день очного этапа конкурса.
По итогам трех испытаний будут объявлены 15 лауреатов Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года». Они и примут участие во второй части соревнований. Здесь предстоит в презентации «Мой успешный проект» продемонстрировать свои авторские идеи и находки, которые позволили успешно решить возникшие профессиональные задачи и привели к реальному изменению существующей ситуации в детском саду. И эти идеи - решения могут быть взяты на вооружение всем дошкольным сообществом Российской Федерации.
Завершится конкурсный марафон 20 ноября на ток-шоу «Профессиональный разговор» - участники обозначат собственные лидерские профессиональные позиции по актуальным вопросам развития дошкольного образования на современном этапе.
Остается только пожелать Оксане удачного выступления.
ИСТОЧНИК KP.RU