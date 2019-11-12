Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в работе Совета при Президенте

СЕГОДНЯ 08:26 2019-11-12T08:26:06+03:00

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Говоря о значимости национальных проектов, премьер-министр подчеркнул, что надзор за их исполнением будет очень строгий, отмечает пресс-служба Главы Республики Мордовия.

«Нацпроекты - это важнейшее направление деятельности страны, нашей с вами работы, и нарушения правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьёзные последствия, вплоть до административной и уголовной ответственности, - сказал Дмитрий Медведев.

Председатель Правительства РФ напомнил, что с марта этого года Генеральная прокуратура проводит большую работу в этом направлении. Особое внимание уделяется контролю за бюджетными средствами, за соблюдением условий получения соответствующих средств, включая трансферты, за соблюдением сроков доведения их до адресатов и целому ряду других моментов.

На заседании были рассмотрены вопросы реализации трех нацпроектов: «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство».

ИСТОЧНИК KP.RU