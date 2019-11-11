Растет экспорт сельхозпродукции из Пензенской области

СЕГОДНЯ 17:18 2019-11-11T17:18:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Селекторное совещание провел министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

По итогам 9 месяцев экспорт продукции АПК в стоимостном выражении из Пензенской области составил 62,9 млн. долларов США. В настоящее время По удельному весу в товарной структуре экспорта Пензенской области продукция АПК занимает первое место - свыше 35%.

«Данный показатель в три раза превышает величину импорта продукции АПК в регион. Рост экспорта в сравнении с аналогичным периодом 2018 года составил 5%. По структуре экспорта наибольшая доля приходится на мясную продукцию, растительные масла, кондитерские изделия, макаронные и хлебобулочные изделия, свекловичный жом», - отметил глава пензенского минсельхоза.

Андрей Бурлаков подчеркнул, что регионом уделяется особое внимание развитию экспортоориентированного агробизнеса. «Рост экспорта мяса и мясных изделий в сравнении с прошлым годом составил 58%, растительных масел - 50,2%.

ИСТОЧНИК KP.RU