В Саранске на пожаре пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 12:32 2019-11-11T12:35:51+03:00

10 ноября 2019 года, в 2 часа 44 минуты, в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в Ленинском районе

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По информации пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Мордовия, в переулке Песочный произошло возгорании 3-х квартирного одноэтажного жилого дома № 18. Гражданский муж хозяйки квартиры № 2, проснулся от яркой вспышки, которая промелькнула перед глазами. Осознав, что началось возгорание, он, не теряя времени, побежал за водой. Хозяйка квартиры и ребенок сразу покинули помещение. Мужчина, увидев что огонь распространился, поспешил покинуть квартиру, но,надышавшись дымом, потерял сознание.

В ходе тушения пожара на пороге квартиры сотрудниками МЧС был обнаружен мужчина 1975 года рождения. Огнеборцы вытащили его на свежий воздух и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Пострадавший получил ожог верхних дыхательных путей, термический ожог лица I-II степени (1% тела) и был госпитализирован.

Причина пожара устанавливается. В результате возгорания повреждены внутренняя отделка и имущество квартиры №2 на общей площади 15 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU