В Саранске на пожаре пострадал мужчина
По информации пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Мордовия, в переулке Песочный произошло возгорании 3-х квартирного одноэтажного жилого дома № 18. Гражданский муж хозяйки квартиры № 2, проснулся от яркой вспышки, которая промелькнула перед глазами. Осознав, что началось возгорание, он, не теряя времени, побежал за водой. Хозяйка квартиры и ребенок сразу покинули помещение. Мужчина, увидев что огонь распространился, поспешил покинуть квартиру, но,надышавшись дымом, потерял сознание.
В ходе тушения пожара на пороге квартиры сотрудниками МЧС был обнаружен мужчина 1975 года рождения. Огнеборцы вытащили его на свежий воздух и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Пострадавший получил ожог верхних дыхательных путей, термический ожог лица I-II степени (1% тела) и был госпитализирован.
Причина пожара устанавливается. В результате возгорания повреждены внутренняя отделка и имущество квартиры №2 на общей площади 15 кв.м.
ИСТОЧНИК KP.RU