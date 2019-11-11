2019-11-11T12:05:13+03:00
Общество

В Пензе у ночного клуба богемные девушки хамили в ответ

В субботу вечером, когда в пензенских клубах в самом разгаре были тусовки, пять молодых спортсменов пришли к развлекательному заведению
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Ребята стали раздать листовки с призывами заниматься спортом, бросить вредные привычки: «Своим близким ты нужен трезвым и здоровым!», «Выбери правильный путь!».

Подпитые богемные девушки, которые прямо перед клубом пили шампанское из бутылки, вяло реагировали на их призывы, неохотно хамили в ответ.

Кто-то смеялся, кто-то просто игнорировал, но нашлись и те, кто подошел поговорить. Один из молодых людей, пришедших в клуб, начал расспрашивать ребят, кто они и зачем это делают. Парни рассказали, что они выступают за здоровый образ жизни, ходят в спортзал, что их пугает алкоголизация населения, что молодежь в клубах подсаживают на наркотики. Молодой человек задумался и решил присоединиться к их акции. В этот вечер в клуб он не пошел.

На фоне недавнего громкого скандала в пензенских развлекательных заведениях, к владельцам ночных клубов возникает много вопросов. По словам молодых людей, они больше не хотят смотреть, как опускаются их сверстники!

ИСТОЧНИК KP.RU

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