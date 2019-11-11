2019-11-11T11:10:39+03:00
Общество

В ГИБДД Мордовии - без очереди

Жителей Республики Мордовия призывают пользоваться возможностью получения госуслуг через Интернет
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Фото: Пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Мордовия.Фото: Пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Мордовия.
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Регистрировать транспортные средства и получать водительские удостоверения без очереди может любой гражданин, зарегистрировавшийся на Едином портале государственных и муниципальных услуг (http://www/gosuslugi/ru). Использование портала госуслуг - это не только удобно, так как помогает спланировать время посещения Госавтоинспекции, но выгодно, так как помогает значительно сэкономить средства при оплате госпошлины, отмечает пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Мордовия.

Чтобы получить скидку 30% на государственную пошлину нужно:

1. Подать заявление в электронной форме через ЕПГУ.

2. Оплатить государственную пошлину в электронном виде.

В настоящее время в Госавтоинспекцию поступает большое количество заявлений граждан о возврате ошибочно уплаченной государственной пошлины. Разъясняем, что государственная пошлина взимается в соответствии со ст.333.33 Налогового Кодекса РФ за государственную регистрацию и совершение прочих юридических действий:

- за выдачу национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность - 2000 рублей (при оплате через ЕПГУ - 1400 рублей);

- за выдачу международного водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность - 1600 (при оплате через ЕПГУ - 1120 рублей);

- за изменение регистрационных данных, в связи с изменением собственника,с заменой государственных регистрационных знаков на автомобиль - 2850 рублей (при оплате через ЕПГУ - 1995 рублей), на прицеп и мототранспорт - 2350 рублей (при оплате через ЕПГУ – 1645 рублей);

- за изменение регистрационных данных в связи с изменением собственника с сохранением государственных регистрационных знаков (автомототранспорт, прицепы) – 850 рублей (при оплате через ЕПГУ - 595 рублей).

Государственная пошлина за прием экзаменов на получение права управления транспортными средствами и прекращение регистрации транспортного средства в связи с утилизацией не взимается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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