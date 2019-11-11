В Пензенской области мужчина сломал фалангу пальца сотруднику ГИБДД

СЕГОДНЯ 09:50 2019-11-11T09:59:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокурор Пачелмского района Пензенской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя р. п. Пачелма о совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.

27 октября 2019 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения двигался на мотоцикле «ИЖ Юпитер 3» по автодороге «Нижний-Ломов-Пачелма-Башмаково». В связи с совершением им административных правонарушений в области дорожного движения, его преследование начал инспектор ДПС ГИБДД и остановил его в р. п. Пачелма. Недовольный законными требованиями сотрудника полиции правонарушитель схватил инспектора ДПС за мизинец левой руки и совершил его разгибание, причинив телесные повреждения в виде краевого перелома основания фаланги пальца, относящиеся к разряду средней степени тяжести вреда здоровью.

Обвиняемый вину не признал, от дачи показаний отказался.

Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU