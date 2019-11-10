Финал Всероссийского конкурса пройдет в Пензе
Пенза стала местом проведения финала, благодаря победе на конкурсе в 2018 году педагога областного центра развития детей и юношества Алены Жуковой.
Пензенскую область будут представлять три конкурсанта:
Дмитрий Запорожец, педагог Центра развития творчества детей и юношества г. Пензы;
Михаил Демин, педагог технопарка «Кванториум» г. Пензы;
Павел Немков, педагог Центра образования и профессиональной ориентации г. Заречного.
Конкурсанты прошли два отборочных заочных этапа. На первом этапе участники представили свои программы и визитку. Во втором туре участники представили свое видеообращение «Мое педагогическое послание профессиональному сообществу» и прошли тестовое онлайн задание «Современные аспекты дополнительного образования детей», отмечает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.
Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2019 году проходит в 15 раз и является главным педагогическим конкурсом системы дополнительного образования детей.
Организаторами конкурса являются Министерство просвещения и Профессиональный союз работников народного образования и науки Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU