В Мордовии ООО «Медные сплавы» оштрафовано на 20 млн. рублей

СЕГОДНЯ 16:27 2019-11-10T16:27:23+03:00

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Руководитель ООО «Медные сплавы», путем безналичных переводов передал заместителю начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «Радиодеталь» вознаграждение на общую сумму более 1,7 млн. рублей - за обеспечение отбора ООО «Медные сплавы» в качестве единственного поставщика при поставке товара в ОАО «Радиодеталь», отмечает пресс-служба Прокуратуры Мордовии.

В связи с установленным фактом предоставления незаконного вознаграждения в интересах юридического лица, прокурор Зубово-Полянского района возбудил в отношении ООО «Медные сплавы» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере).

Судом юридическое лицо признано виновным в указанном правонарушении. Назначено наказание в виде штрафа в размере 20 млн. рублей.

Постановление в законную силу не вступило.

Ранее приговором Зубово-Полянского районного суда Республики Мордовия заместитель начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «Радиодеталь» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

ИСТОЧНИК KP.RU