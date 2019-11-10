Мэр Пензы посетил школьную олимпиаду «Предпринимательство»

СЕГОДНЯ 09:09 2019-11-10T09:12:39+03:00

В субботу, 9 ноября 2019 года, Андрей Лузгин побывал в Центре культуры и досуга имени Кирова

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В олимпиаде, которая проводится в течение четырех дней (6, 8, 9 и 11 ноября), принимают участие 800 ребят из более, чем 50 школ города Пензы. Курс реализуется в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", при содействии администрации города и Управления образования, отмечает пресс-служба администрации Пензы.

Формат олимпиады - бизнес-игры и мастер-классы, ориентированные на выявление уровня предпринимательских компетенций у обучающихся образовательных учреждений города в возрасте от 14 до 17 лет. Из 800 человек будут выбраны 250, которые продолжат обучение с наставниками - успешными пензенскими предпринимателями. Также для ребят будут проводиться экскурсии на предприятия, на производство, в Музей занимательных наук и многое другое.

В декабре школьники представят итоговые проекты, лучшие из которых будут отмечены ценными подарками.

- Необходимо продумать возможность реализации интересных проектов юных предпринимателей в Пензе, - подчеркнул Андрей Лузгин. Также он отметил, что в рамках данного мероприятия участники получат хорошие знания в области финансовой грамотности, лидерства и маркетинга, а также развития предпринимательского мышления.

ИСТОЧНИК KP.RU