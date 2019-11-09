2019-11-09T18:21:35+03:00
Звезды

В Пензенской области состоялось открытие Дома культуры

Торжества прошли в селе Тимирязево Башмаковского района в пятницу, 8 ноября 2019 года
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма области.Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма области.
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Торжественное мероприятие посетили депутат Государственной Думы РФ Иван Фирюлин, министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова, глава района Тамара Павлуткина и сотрудники органов местного самоуправления, жители села, творческие коллективы.

Татьяна Курдова поблагодарила руководство и жителей района за активное участие в жизни своих сел, за любовь к малой родине и сохранение народных традиций, отмечает пресс-служба Министерства культуры и туризма области.

«Благодаря вашему неравнодушию в Башмаковском районе в прошлом году было отремонтировано три дома культуры, и еще три - в этом. Уверена, что количество творческих коллективов здесь будет расти, а дома культуры никогда не будут пустовать», - сказала министр.

Здание сельского Дома культуры села Тимирязево было капитально отремонтировано в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма». Цена контракта составила 5,7 млн руб., из них 5,2 млн руб. - средства федерального бюджета.

Здесь был проведен ремонт кровли, замена внешних и внутренних дверных коробок, разборка старых и установка новых оконных проёмов по всему зданию, устройство подвесных потолков в коридоре, фойе, зрительном зале, кабинетах. Была заменена электропроводка, пожарная сигнализация, выполнен ремонт фундамента.

Сегодня в доме культуры действуют 12 творческих формирований, занимаются около 200 человек. Работает библиотека, фонд которой насчитывает около 10 тысяч экземпляров.

Национальный проект «Культура» реализуется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

ИСТОЧНИК KP.RU

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