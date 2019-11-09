Более 6 тысяч нарушений ПДД в Пензенской области

СЕГОДНЯ 12:08 2019-11-09T12:08:18+03:00

О правилах поведения на дорогах сотрудники ГИБДД напоминают воспитанникам детсада № 39. Фото: Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Пензенской области.

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В Пензе 7 ноября в 10:30 на проспекте Строителей, водитель автомобиля «ВАЗ-21099», девушка, 2000 года рождения, допустила наезд на пешехода, мужчину, 1961 года рождения. С полученными телесными повреждениями он был госпитализирован.

В этот же день в 17:20 на улице Тернопольской водитель автомобиля «ДАТСУН ОН-ДО», мужчина, 1996 года рождения, допустил наезд на пешехода, женщину, 1967 года рождения. В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована.

По данным фактам проводится проверка, отмечает пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Пензенской области.

В городе Сердобске в 20 часов 25 минут на улице Максима Горького водитель автомобиля «ВАЗ-21102», мужчина, 1987 года рождения, допустил наезд на двух пешеходов, девочек, 2003 годов рождения. Пешеходы получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка.

Всего 7 ноября 2019 года сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 6234 нарушения ПДД. В автоматическом режиме зафиксировано 5574 нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU