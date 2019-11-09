Глава Мордовии поздравил сотрудников полиции

СЕГОДНЯ 09:32 2019-11-09T09:32:01+03:00

В пятницу, 8 ноября, Владимир Волков принял участие в торжествах, в честь Дня сотрудника органов внутренних дел

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«Мы чествуем тех, кто все время на посту, чьи будни сродни подвигам. Тех, кто всегда верен присяге, оберегает жизнь и покой наших граждан",- отметил Владимир Волков. Особые слова благодарности прозвучали в адрес тех, кто в разное время воевал в «горячих точках», защищал целостность страны на Северном Кавказе, информирует пресс-служба Главы Мордовии.

«В прошлом месяце из боевой командировки вернулся сводный отряд мордовской полиции. Нашим сотрудникам удалось раскрыть порядка 20 преступлений, задержать 25 человек, находящихся в розыске. Пресечены сотни фактов незаконного оборота оружия, наркотиков…Ваша служба в этом неспокойном регионе заслуживает самой высокой оценки", - рассказал Глава республики.

По словам В.Д.Волкова, благодаря работе правоохранителей, на протяжении последних лет оперативная обстановка в Мордовии остается стабильной и контролируемой. Уровень преступности в республике один из самых низких в стране. Стабильно высокой остается раскрываемость преступлений.

«Есть положительные сдвиги в системе профилактики, в результате чего удалось сократить показатели рецидивной и несовершеннолетней преступности, снизить количество преступлений, совершенных под воздействием алкоголя, - добавил В.Д.Волков. - Все эти цифры говорят о том, что Министерство внутренних дел Мордовии успешно решает задачи по обеспечению общественной безопасности».

В этом году всю страну потрясло резонансное происшествие в Саранске, когда под угрозой оказалась жизнь младенца. Но еще более потрясающей стала история героического спасения девочки. Трагедию смогли предотвратить сотрудники полиции, вовремя оказавшиеся на месте происшествия. Рискуя жизнью, они обезвредили преступника. Эта история созвучна сюжету скульптурой композиции, которая открыта накануне в Саранске. И она еще раз подчеркивает, что в МВД Мордовии служат настоящие профессионалы, способные решать задачи любой сложности!»

Также сотрудников органов внутренних дел поздравили Главный федеральный инспектор по РМ Михаил Сезганов, Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, начальник Управления ФСБ по РМ Андрей Акулинин, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, Министр внутренних дел по РМ Борис Шейнкин.

ИСТОЧНИК KP.RU