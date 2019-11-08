2019-11-08T11:17:42+03:00
Общество

Поддержка семей при рождении детей в Пензенской области

С начала 2019 года ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) первого ребёнка до достижения им возраста 1,5 лет предоставлена 4 тыс. 176 семьям
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Правительства области.Фото: Пресс-служба Правительства области.
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Из федерального бюджета на социальную поддержку в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» направлено 323 млн. рублей. Размер ежемесячной выплаты составляет 9 398 рублей, отмечает пресс-служба Правительства области.

Национальный проект «Демография» утверждён в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Семьи за назначением ежемесячной денежной выплаты на первого ребенка должны обращаться с заявлением и пакетом правоустанавливающих документов в многофункциональные центры (МФЦ) и органы социальной защиты населения по месту жительства.

Напомним, что по инициативе Президента России Владимира Путина с 1 января 2020 года будет изменен порядок предоставления данной выплаты. С нового года родители будут получать ежемесячную выплату на первенца не до достижения ребенком возраста полутора лет, как сейчас, а до трех лет.

Изменения коснулись ключевой нормы – «критерия нуждаемости». Согласно новшеству, выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка теперь смогут получать семьи, у которых доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов трудоспособного населения (в 2020 году в Пензенской области этот показатель составит 20 682 рубля). В настоящее время данную меру социальной поддержки получают семьи, чей доход не превышает полуторакратного размера прожиточного минимума на человека (14 380,50 рублей).

Размер пособия будет установлен на уровне величины прожиточного минимума за II квартал 2019 года (9 817 рублей в месяц). Новое назначение и продление срока выплаты будут производиться по обращению родителей с заявлением в МФЦ или органы социальной защиты населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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