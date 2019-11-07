2019-11-07T15:16:08+03:00
Звезды

Пензенский драмтеатр выступил на фестивале «Смотрины» в Москве

На сцене Московского театрального центра «Вишнёвый сад» 6 ноября с большим успехом прошел спектакль театра «Золото. Любовь. Революция» по пьесе Юрия Полякова «Золото партии»
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.
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С этой постановкой театр принял участие во Втором фестивале современной русской драмы «Смотрины», программу которого составили спектакли по пьесам Ю. М. Полякова.

Перед началом показа зрителей приветствовали со сцены художественный руководитель Пензенского драматического театра, заслуженный артист России Сергей Казаков и автор пьесы, председатель Национальной ассоциации драматургов России Юрий Поляков.

Весной прошлого года Юрий Михайлович был в Пензе на премьере спектакля «Золото. Любовь. Революция» и тогда же пригласил театр с этой работой на фестиваль, отмечает пресс-служба Министерства культуры области.

Современную историю о правде и лжи, о нравственном выборе, о верности себе и, конечно, о любви, исполненную пензенской труппой, столичная публика приняла восторженно: зал был полон, в финале спектакля зрители громко и долго аплодировали, не отпуская актеров со сцены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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