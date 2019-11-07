2019-11-07T11:46:04+03:00
Недвижимость

Жилье в Саранске стало дешевле

Глава Мордовии Владимир Волков 6 ноября провел рабочее совещание по жилищному строительству на территории городского округа Саранск
Виктор ВИКТОРОВ
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Саранск строится.Саранск строится.Фото: Павел САДКОВ
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Напомним, Президентом России поставлена задача до 2024 года в полтора раза увеличить объемы строительства жилья. Для Мордовии это означает выйти на 500 тысяч квадратных метров в год. Рост ввода жилья будет поэтапным. План текущего года, как доложил Главе Мордовии руководитель Минстроя республики, будет выполнен в полном объеме – это 338 тысяч кв. метров, отмечает пресс-служба Главы республики.

В ходе совещания были рассмотрены участки под жилищное строительство, обсуждены изменения, которые необходимо внести в генплан, а также проекты комплексной застройки территорий.

«В настоящее время, благодаря программе «Стимул» Минстроя России, появилась возможность финансирования строительства инженерных сетей за счет федерального бюджета, что позволит снизить стоимость квадратного метра возводимого жилья», - отметил Владимир Волков.

Но самой главной задачей для региона, как особо подчеркнул Глава республики, остается обеспечение спроса на готовое жилье, в том числе через меры государственной поддержки, включая льготную ипотеку.

Между тем напомним: как показало недавнее исследование портала «Domofond.ru», Саранск вошел в число городов, где было зафиксировано самое большое за пять лет падение цен на вторичное жилье - они снизились на 15 процентов.

Владимир Волков отметил также, что в рамках реализации указа Президента не останутся без внимания и сельские жители. С 2020 года будет запущена программа Минсельхоза России по сельской ипотеке. В Мордовии уже начали к ней готовиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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