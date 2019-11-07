2019-11-07T10:42:41+03:00
Звезды

В Пензе состоялась презентация Сердобского района

Она прошла 6 ноября в библиотеке им. М. Ю. Лермонтова в рамках областного смотра - конкурса художественной самодеятельности учреждений культуры «Пою тебе, мой Сурский край»
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.
Изменить размер текста:

С приветственным словом к гостям и участникам смотра-конкурса обратился заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов. Он вручил диплом участника главе администрации Сердобского района Александру Бедикину, отмечает пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

В фойе библиотеки для гостей была представлена выставка-презентация мастеров народно-художественных промыслов, сельхоз и товаропроизводителей Сердобского района. В большом зале библиотеки состоялся концерт с участием творческих коллективов, ансамблей и солистов Сердобского района.

Следующая презентация в рамках областного смотра-конкурса состоится 8 ноября в библиотеке им. М. Ю. Лермонтова. Свое творчество представит Спасский район.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жилье в Саранске стало дешевле
ВТБ нарастил портфель привлеченных средств физлиц до 5 трлн. рублей
Пензенскую компанию «СтанкоМашСтрой» посетили коллеги из города Волжский
Саранск и Пенза показали хороший результат
В Пензе под видом стриптиз-клубов - проституция
Рассмотрен ход строительства в Пензе детсадов
В субботу в Пензе вас ждут врачи-эндокринологи
Застолье в Пензе завершилось убийством
Новый ледовый дворец появится в дальнем Арбеково
Конференция Пензенского отделения партии «Единая Россия»
Пензенцы пройдут на Параде памяти
«А мы из Пензы. Наследники победителей»
Пензенские призывники пришли в гости к росгвардейцам
Глава Мордовии Владимир Волков вручил государственные награды
Аккордеонист из Пензы удостоен золотой медали
В Пензе работают ярмарки выходного дня
В Наровчатском районе сгорела баня и пострадал жилой дом
Житель Саранска подозревается в убийстве знакомого
Праздник единства народов Пензенской области
Пензенский преподаватель Дарья Аверина - дипломант конкурса