В Пензе состоялась презентация Сердобского района

СЕГОДНЯ 10:42 2019-11-07T10:42:41+03:00

Она прошла 6 ноября в библиотеке им. М. Ю. Лермонтова в рамках областного смотра - конкурса художественной самодеятельности учреждений культуры «Пою тебе, мой Сурский край»

Изменить размер текста: A A

С приветственным словом к гостям и участникам смотра-конкурса обратился заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов. Он вручил диплом участника главе администрации Сердобского района Александру Бедикину, отмечает пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

В фойе библиотеки для гостей была представлена выставка-презентация мастеров народно-художественных промыслов, сельхоз и товаропроизводителей Сердобского района. В большом зале библиотеки состоялся концерт с участием творческих коллективов, ансамблей и солистов Сердобского района.

Следующая презентация в рамках областного смотра-конкурса состоится 8 ноября в библиотеке им. М. Ю. Лермонтова. Свое творчество представит Спасский район.

ИСТОЧНИК KP.RU