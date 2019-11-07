В Пензе состоялась презентация Сердобского района
С приветственным словом к гостям и участникам смотра-конкурса обратился заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов. Он вручил диплом участника главе администрации Сердобского района Александру Бедикину, отмечает пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.
В фойе библиотеки для гостей была представлена выставка-презентация мастеров народно-художественных промыслов, сельхоз и товаропроизводителей Сердобского района. В большом зале библиотеки состоялся концерт с участием творческих коллективов, ансамблей и солистов Сердобского района.
Следующая презентация в рамках областного смотра-конкурса состоится 8 ноября в библиотеке им. М. Ю. Лермонтова. Свое творчество представит Спасский район.
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