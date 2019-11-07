Саранск и Пенза показали хороший результат

СЕГОДНЯ 08:08 2019-11-07T08:12:54+03:00

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Исследование, характеризующее условия жизни в 1114 российских городах, проводилось по поручению Президента России Владимира Путина. Задача, поставленная Президентом - кардинально улучшить комфортность городской среды, повысить индекс ее качества к 2024 году на 30 %, а число городов с неблагоприятной городской средой сократить в два раза. Для выполнения этой задачи была разработана методика расчета индекса. Работа в этом направлении велась с 2016 года, отмечает пресс-служба администрации го Саранск.

Полученные результаты, как отмечено Минстроем РФ, позволят повысить эффективность распределения бюджетных средств, направляемых на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Населенные пункты были расформированы по 10 размерно-климатическим группам для корректного составления шкал оценки индекса городской среды и сравнения. Качество жизни оценивалось на основе 36 индикаторов.

Среди них - концентрация объектов культурного наследия, доступность спортивных заведений, доля населения, проживающего в аварийном жилье, загруженность автомобильных дорог и количество ДТП.

Самые хорошие результаты продемонстрировала Москва - 276 баллов. Вторым по качеству жизни стал подмосковный Реутов (252 балла). Санкт-Петербург оказался на третьем месте (238 баллов).

Среднее значение индекса качества городской среды по стране за 2018 год составило 163 балла.

Столица Мордовии набрала 189 баллов и отнесена к группе городов с «условно комфортным климатом.

Среди городов Поволжья Саранск опередил Пензу, набравшую 187 баллов, заняв позицию сразу за Казанью и Нижним Новгородом, которые набрали по 190 баллов. Саратов набрал 196 баллов, а Чебоксары - 205.

«Результаты нужны нам не для соревнований, - заявил зампредседателя Правительства РФ Виталий Мутко. - Они призваны помочь губернаторам и мэрам правильно расставить приоритеты, объективно оценить происходящие процессы».

ИСТОЧНИК KP.RU