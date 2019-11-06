Рассмотрен ход строительства в Пензе детсадов

СЕГОДНЯ 16:45 2019-11-06T17:00:58+03:00

Ход работ по текущим проектам и городским мероприятиям глава администрации Пензы Андрей Лузгин заслушал на аппаратном совещании в среду, 6 ноября 2019 года

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Еженедельно проверяется динамика возведения учреждений образования. В рамках нацпроекта «Демография» идет строительство двух школ в Арбеково и четырех пристроев к детским садам. Новые корпуса для ясельных групп к концу года появятся на улицах Антонова, Измайлова, Набережная реки Мойки и Депутатской, отмечает пресс-служба Администрации Пензы.

За некоторыми объектами градоначальник следит в режиме реального времени.

- Есть замечания по строительству детского сада на улице Измайлова - судя по камере, вчера в 18.00 рабочие покинули площадку, сегодня утром на объекте были только пять человек, - сообщил Андрей Вячеславович.

- Мы проговорили с руководителем подрядной организации, сегодня с участием всех субподрядчиков на месте проведем рабочее совещание, пересмотрим график производства работ,- доложил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

Комментируя итоги объезда строящихся школ, глава администрации поручил предусмотреть удобные подъезды и подходы к ним. В целом по городу ряд пешеходных переходов в районе образовательных учреждений предстоит оборудовать дополнительной подсветкой.

- Мы активно ведем работу по реконструкции дорожного полотна, скорость движения увеличивается не только на магистральных, но и на второстепенных улицах. В следующем году надо продолжить работу по сокращению мест концентрации ДТП, особое внимание – организации безопасности дорожного движения возле школ и детских садов, есть обращения от жителей и депутатов по этому поводу-в районе школ №40, №26 и других,- подчеркнул Андрей Лузгин.

В этом году завершен очередной этап работ по реконструкции набережной реки Суры. Дальнейшие мероприятия по проекту предусматривают использование территории, земельные участки на которой в настоящее время находятся не в муниципальной собственности.

Магомед Агамагомедов пояснил, что в данный момент инициирована процедура их выкупа.

-За 2020 год этот процесс необходимо провести, - поставил задачу Андрей Лузгин.

Он также акцентировал внимание на обеспечении сохранности новых элементов благоустройства на набережной.

- Мы установили малые архитектурные формы, в течение ноября необходимо обеспечить видеонаблюдение, а коллег из полиции просим включить набережную в маршрут патрулирования. Для нас важно, чтобы объекты не подвергались вандализму,- конкретизировал градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU