Новый ледовый дворец появится в дальнем Арбеково

СЕГОДНЯ 09:04 2019-11-06T09:04:52+03:00

Перспективы строительства спортивного объекта обсудили в администрации Пензы во вторник, 5 ноября 2019 года

Изменить размер текста: A A

В совещании приняли участие глава администрации города Андрей Лузгин, первый заместитель председателя правительства региона Виктор Кувайцев, заместитель председателя Юрий Денисов, министр спорта и физической культуры области Григорий Кабельский и другие ответственные лица, отмечает пресс-служба Администрации Пензы.

Открывая встречу, Андрей Лузгин отметил значимость появления подобного учреждения в новом районе:

- Спортивных объектов в дальнем Арбеково пока нет, в то же время, здесь проживает много семей с детьми, ледовый дворец будет востребован.

Глава городской администрации напомнил, что с инициативой его строительства ранее выступил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. По его задумке, спортивный объект в первую очередь должен использоваться для тренировок по фигурному катанию.

Участники совещания рассмотрели предлагаемое проектное решение, за основу которого взят аналогичный физкультурно-оздоровительный комплекс в Кузнецке.

Как сообщил Владислав Чесноков, ранее директора и тренеры пензенских спортшкол специально выезжали на место, чтобы учесть особенности уже действующего ФОКа для проведения тренировочного процесса фигуристов и сформировать корректное техзадание.

Было предложено рассмотреть и другие проекты повторного применения, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Спортобъект планируется разместить в микрорайоне новой застройки в районе улицы 65-летия Победы. Завершить работы по его строительству планируется в 2022 году. Также участники совещания рассмотрели вопросы развития автодрома «Вираж» и стадиона «Снежинка».

ИСТОЧНИК KP.RU