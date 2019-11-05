2019-11-05T18:51:28+03:00
Общество

Конференция Пензенского отделения партии «Единая Россия»

Прошла 5 ноября в Пензе под председательством Секретаря регионального отделения, председателя Законодательного Собрания Пензенской области Валерия Лидина
Виктор ВИКТОРОВ
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Подводя итоги работы, Валерий Лидин назвал главным политическим событием 2019 года выборы представительных органов местного самоуправления. «Выборы проходили в условиях острой конкурентной борьбы, и это придало дополнительный импульс избирательной кампании», - подчеркнул он.

Секретарь регионального отделения особо остановился на приоритетном направлении работы пензенских единороссов - реализации партийных проектов - «Городская среда», «Историческая память», «Детский спорт» и целый ряд других. При этом главной задачей он назвал постоянное информирование людей о том, что делается в городах и районах Пензенской области по инициативе Губернатора, при непосредственном участии Партии «Единая Россия», отмечает пресс-служба партии.

На Конференции была проведена ротация политсовета и президиума Пензенского регионального отделения партии. Состав регионального политсовета обновился на 13,3%, президиум - на 12 %.

Также были избраны делегаты на 19-ый съезд «Единой России», который пройдет в Москве 22-23 ноября 2019 года.

В завершении Конференции Валерий Лидин наградил местные отделения благодарностями за укрепление позиций партии «Единая Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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