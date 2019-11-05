Пензенцы пройдут на Параде памяти

СЕГОДНЯ 16:01 2019-11-05T16:01:22+03:00

Учащиеся кадетской школы №46 г. Пензы и представители «ЮНАРМИИ» примут участие в торжественном мероприятии, которое состоится в Самаре 7 ноября 2019 года

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В этот день по площади Куйбышева пройдут 125 парадных расчетов подразделений Министерства обороны, силовых структур, юнармейских отрядов, воспитанников кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ всех регионов Приволжского федерального округа и других субъектов Российской Федерации.

В составе делегация Пензенской области 116 человек - это представители молодежных военно-патриотических организаций региона, офицеры-наставники. Пензенцы побывают на концерте военно-патриотической песни, осмотрят историческую технику и экспозиции в тематических музейных палатках «Куйбышев Запасная столица», «Солдатский быт», «Эвакогоспиталь как памятник солдату», отмечает пресс-служба Законодательного Собрания области.

В рамках Международного патриотического проекта «Парад Памяти» также состоится военно-историческая реконструкция на набережной реки Волга. Тема - «Сталинград-42. Группа полковника Горохова», в которой примут участие более 320 представителей из 44-х военно-исторических клуба 10 регионов России и двух зарубежных стран.

В прошлом году парад 7 ноября посетил председатель Законодательного Собрания Пензенской области, координатор Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа Валерий Лидин.

«Молодежь должна знать, что именно 7 ноября 1941 года состоялся исторический парад. Он продемонстрировал мощь и силу советского оружия иностранным дипломатам и был направлен на поднятие духа жителей страны», - отметил спикер регионального парламента Валерий Лидин.

Пензенская делегация отправляется в Самару 6 ноября с железнодорожного вокзала станции «Пенза I» в 6.30.

ИСТОЧНИК KP.RU