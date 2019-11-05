СЕГОДНЯ 14:54 2019-11-05T14:58:42+03:00

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В школах области с мая по октябрь 2019 года ребята вели поисково-исследовательскую работу. Собирали информацию о своих родственниках и земляках, внесших большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

В школе № 2 им. А.Г. Малышкина в р. п. Мокшан в каждом классе на открытых классных часах учащиеся делились найденным материалом в своих презентациях и видеороликах. В выступлениях использовали архивные материалы, приносили медали, документы, фотографии, личные вещи солдат времён Великой Отечественной, отмечает пресс-служба Министерства образования области.

На таких встречах присутствовали родители учащихся и гости. Звучали стихи и песни о войне, использовались хроники военного времени. Учащиеся всех классов посетили школьный музей, где экскурсоводы рассказали о том, какой вклад внёс Мокшанский район в долгожданную Победу.

Своей информацией каждый классный коллектив поделился с группой поисковиков для дальнейшей реализации проекта.

Второй этап проекта - школьный пройдет в ноябре-декабре 2019 года. Он предполагает работу по созданию общешкольной книги-альбома «А мы из Пензы. Наследники Победителей».

ИСТОЧНИК KP.RU