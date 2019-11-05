Пензенские призывники пришли в гости к росгвардейцам

СЕГОДНЯ 11:14 2019-11-05T11:25:12+03:00

В Заречном они приняли участие во всероссийской акции «День призывника»

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В Заречном для призывников военнослужащие Приволжского округа войск национальной гвардии РФ провели акцию, приуроченную к отмечаемому 10 ноября 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова.

Началось мероприятие у обелиска Победы, где собравшиеся возложили цветы и почтили память погибших воинов минутой молчания. Дальше будущие призывники отправились на экскурсию в войсковую часть г. Заречный, отмечает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.

«Поступая на службу, молодые люди приобретают очень важное качество – самостоятельность. В армии учат достойно встречать опасности и справляться с их последствиями. Способность быстро принимать нужные решения - очень полезное для дальнейшей жизни качество», - рассказал начальник клуба воинской части капитан Вадим Родионов.

В музейно-выставочном центре части росгвардейцы показали подросткам различные модификации знаменитого автомата Калашникова, продемонстрировали на учебных экспонатах последовательность его разборки и сборки, а также познакомили с тактико-техническими особенностями данного вида оружия.

«Легендарный автомат Калашникова, наряду с другими видами оружия, стоит на вооружении войск национальной гвардии. Впервые его стали использовать еще в СССР в 1949 году. На основе автомата Калашникова создано семейство боевого и гражданского стрелкового оружия различных калибров, включая автоматы АКМ и АК-74, их модификации, ручной пулемет Калашников,- отметил специалист спецназа войсковой части г. Заречный.

Все присутствующие смогли подробно рассмотреть, собрать и разобрать на время учебный прототип самого надежного во всем мире автомата.

В завершении мероприятия ребят угостили кашей и горячим чаем, приготовленными военными поварами в солдатской столовой.

Справка Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края. В рядах Красной Армии получил возможность в полной мере проявить свой талант конструктора. В число первых разработок Михаила Калашникова вошли: инерционный счетчик для учета количества выстрелов из танковой пушки, оборудование для повышения эффективности стрельбы из пистолета ТТ и счетчик моторесурса танка.

Сегодня имя великого русского изобретателя известно всему миру. Автомат Калашникова признан одним из самых значимых изобретений ХХ века.

ИСТОЧНИК KP.RU