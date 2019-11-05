Глава Мордовии Владимир Волков вручил государственные награды

СЕГОДНЯ 10:15 2019-11-05T10:17:50+03:00

Торжества прошли в Доме Республики 4 ноября по случаю празднования Дня народного единства

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Владимир Волков отметил, что в зале присутствуют люди, которые вносят огромный вклад в социально-экономическое развитие Мордовии, в укрепление стабильности, нравственности и духовности в нашем обществе.

Указом Президента РФ за заслуги в развитии ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён Тужилин Валерий Борисович - член совета Мордовского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

За достигнутые трудовые успехи Почетными грамотами Президента Российской Федерации награждены: тренер «Спортивно-адаптивной школы Е.В. Швецова сурдлимпийского и паралимпийского резерва» Цирулева Татьяна Петровна, ветеран труда Миронова Раиса Михайловна, директор по развитию «ТрансЭкопром» Ерохин Иван Сергеевич.

Указом Главы Республики за многолетнюю добросовестную работу большая группа граждан Мордовии была удостоена республиканских наград и почетных званий, отмечает пресс-служба Главы Республики.

Владимир Волков также вручил паспорта юным гражданам Мордовии.

ИСТОЧНИК KP.RU