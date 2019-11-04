В Наровчатском районе сгорела баня и пострадал жилой дом

СЕГОДНЯ 14:59 2019-11-04T15:02:31+03:00

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Сегодня около шести утра в селе Кирдяшево Наровчатского района Пензенской области на улице Молодежной вспыхнула деревянная баня. Пламя быстро перекинулось на стоящий рядом двухквартирный жилой дом.

Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали четырех человек. Погибших и пострадавших удалось избежать. Баня площадью 18 квадратных метров сгорела полностью. Кирпичный дом сильно пострадал внутри, но пожарные сумели отстоять здание.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, от ведомства к тушению пожара привлекались 10 человек и четыре единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU