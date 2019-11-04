Праздник единства народов Пензенской области
В холле была развернута выставка, рассказывающая о культуре и традициях различных народов, проживающих в регионе, - русских, чувашей, армян, мордвы, узбеков и других.
С Днем единства народов Пензенской области и наступающим праздником - Днем народного единства гостей поздравили председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин и заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин, отмечает пресс-служба Правительства.
В праздничном концерте приняли участие татарские, мордовские, армянские, цыганские и еврейские вокальные и хореографические коллективы.
ИСТОЧНИК KP.RU