Праздник единства народов Пензенской области

СЕГОДНЯ 10:49 2019-11-04T10:50:42+03:00

Торжественное мероприятие состоялось 1 ноября в областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова

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В холле была развернута выставка, рассказывающая о культуре и традициях различных народов, проживающих в регионе, - русских, чувашей, армян, мордвы, узбеков и других.

С Днем единства народов Пензенской области и наступающим праздником - Днем народного единства гостей поздравили председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин и заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин, отмечает пресс-служба Правительства.

В праздничном концерте приняли участие татарские, мордовские, армянские, цыганские и еврейские вокальные и хореографические коллективы.

ИСТОЧНИК KP.RU