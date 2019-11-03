В Пензе состоялось празднование десятилетия открытия первого МФЦ

СЕГОДНЯ 16:20 2019-11-03T16:22:57+03:00

2 ноября 2019 года прошел второй региональный Форум центров предоставления государственных и муниципальных услуг

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С 10-летием со дня открытия первого многофункционального центра в Пензенской области руководителей и специалистов МФЦ поздравил первый заместитель председателя Правительства Пензенской области Виктор Кувайцев.

Он отметил слаженную и кропотливую работу в области совершенствования системы предоставления государственных и муниципальных услуг, сообщает пресс-служба Министерства экономики области.

На территории региона сегодня функционирует сеть из 33-х МФЦ, всего 570 окон обслуживания. За 10 лет количество оказанных услуг в МФЦ области составило более 10 миллионов.

На Форуме прошла церемония награждения победителей регионального конкурса «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Пензенской области».

Благодарностями Губернатора и Законодательного Собрания были отмечены руководители и специалисты, внесшие большой вклад в организацию деятельности сети многофункциональных центров региона.

ИСТОЧНИК KP.RU