2019-11-03T14:05:13+03:00
Недвижимость

В районе Арбеково в Пензе строятся две новые школы

Глава администрации города Андрей Лузгин проконтролировал ход строительных работ в субботу, 2 ноября 2019 года
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Администрации Пензы.Фото: Пресс-служба Администрации Пензы.
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Вместе с градоначальником площадки посетили его заместители Магомед Агамагомедов, Юрий Ильин, Владимир Попков, начальник Управления капитального строительства города Игорь Умнов, начальник Управления образования Пензы Юрий Голодяев и другие ответственные лица, отмечает пресс-служба Администрации города.

Первым объектом посещения стала школа в 6-ом микрорайоне Арбеково. В настоящее время здесь ведутся монтажные и отделочные работы, благоустраивается прилегающая территория, завершается возведение спортивных объектов.

Так, на территории школы сооружается футбольное поле, две баскетбольные и две волейбольные площадки, детские игровые зоны.

- В этом микрорайоне хороший темп строительства жилых домов, и открытие школы позволит нам обеспечить учебный процесс для 800 детей, - отметил Андрей Лузгин.

Также представители власти посетили площадку в 3-м микрорайоне Арбеково, где возводится школа на 1100 мест. Работы на данном объекте осуществляются согласно графику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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