В Пензенской области отмечают День народного единства

СЕГОДНЯ 10:55 2019-11-03T11:00:53+03:00

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Накануне праздничного дня во всех школах региона проходят открытые уроки, концерты, творческие встречи и фестивали, а также тематические экскурсии и выставки, отмечает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

31 октября в школе № 5 г. Кузнецка состоялась церемония вручения паспортов. Их обладателями стали 75 ребят. Юных граждан России поздравил глава администрации города Кузнецка Сергей Златогорский:

«Сегодня вы получаете паспорта, накануне Дня народного единства, праздника, который имеет огромную историческую ценность для России. Я желаю вам стать достойными жителями своего родного города, страны, добиться личного успеха в жизни. Всего вам самого доброго».

Вместе с паспортом юным кузнечанам вручили издание Конституции РФ.

Фестиваль национальных культур с участием творческих коллективов всех школ района состоялся в школе им. П. А. Столыпина села Неверкино. Приветствовала собравшихся начальник отдела образования Ольга Тарасова:

«Сегодня у нас большое событие - фестиваль национальных культур. Наш район уникален по национальному составу: около половины населения - татары, 24,9 процента - чуваши, 20,1 - русские, 4,5 - мордва, остальное население - представители других национальностей. Сегодня постараемся осветить все национальные черты, обычаи, традиции. На примере интернационального коллектива нашей школы можно увидеть, насколько крепка межнациональная дружба. На сцене выступят коллективы школ района и фольклорный ансамбль «Асамат».

Всего в честь праздника в образовательных организациях Пензенской области проводятся сотни мероприятий, на которых ученикам и студентам рассказывают об истории праздника и его значении в современном мире.

ИСТОЧНИК KP.RU