2019-11-03T11:00:53+03:00
Общество

В Пензенской области отмечают День народного единства

В образовательных организациях региона проходят праздничные мероприятия
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото:Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.Фото:Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.
Изменить размер текста:

Накануне праздничного дня во всех школах региона проходят открытые уроки, концерты, творческие встречи и фестивали, а также тематические экскурсии и выставки, отмечает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

31 октября в школе № 5 г. Кузнецка состоялась церемония вручения паспортов. Их обладателями стали 75 ребят. Юных граждан России поздравил глава администрации города Кузнецка Сергей Златогорский:

«Сегодня вы получаете паспорта, накануне Дня народного единства, праздника, который имеет огромную историческую ценность для России. Я желаю вам стать достойными жителями своего родного города, страны, добиться личного успеха в жизни. Всего вам самого доброго».

Вместе с паспортом юным кузнечанам вручили издание Конституции РФ.

Фестиваль национальных культур с участием творческих коллективов всех школ района состоялся в школе им. П. А. Столыпина села Неверкино. Приветствовала собравшихся начальник отдела образования Ольга Тарасова:

«Сегодня у нас большое событие - фестиваль национальных культур. Наш район уникален по национальному составу: около половины населения - татары, 24,9 процента - чуваши, 20,1 - русские, 4,5 - мордва, остальное население - представители других национальностей. Сегодня постараемся осветить все национальные черты, обычаи, традиции. На примере интернационального коллектива нашей школы можно увидеть, насколько крепка межнациональная дружба. На сцене выступят коллективы школ района и фольклорный ансамбль «Асамат».

Всего в честь праздника в образовательных организациях Пензенской области проводятся сотни мероприятий, на которых ученикам и студентам рассказывают об истории праздника и его значении в современном мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Весомый урожай получили аграрии Пензенской области
В районе Арбеково в Пензе строятся две новые школы
Конкурс «Юный следователь»
В Саранске 4 ноября будет ограничено движение транспортных средств
Лобовое столкновении автомобилей на трассе В Мордовии
В Сурское водохранилище запустили рыбу
Пензенская область: рост инвестиций, сбалансированный бюджет
Лучший инженер Пензенской области получит 50 тысяч
«ТНС энерго Пенза» проводит акцию «В Новый год - без долгов и хлопот!
Регионы поучаствовали в заседании коллегии МВД России
Пензенские студенты сдали более 100 литров крови
В Пензенской области женщина обвиняется в ложном доносе
В храмах Мордовии будет отслужен торжественный молебен
Пензенцы щедро одаривают мошенников
В центре Пензы ограничат движение на время празднования Дня народного единства
Делегация Пензенской области принимает участие в форуме «Сообщество»
В Мордовии преподаватель вуза осужден за драку