Пензенская область: рост инвестиций, сбалансированный бюджет

СЕГОДНЯ 10:35 2019-11-02T10:37:45+03:00

Иван Белозерцев принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ

Изменить размер текста: A A

В Доме Правительства в пятницу, 1 ноября 2019 года, на заседании, которое провёл заместитель главы Правительства России Виталий Мутко, рассмотрены вопросы сбалансированности бюджетных систем федерального центра и регионов.

Пензенская область выполняет Соглашение о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов региона, подписанное между правительством субъекта и Минфином России, отмечает пресс-служба Правительства области.

Исполнен и перевыполнен прирост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области. Увеличился объём инвестиций в основной капитал в 2018 году - на 26,6% , растет доля числа работников на предприятиях малого и среднего бизнеса в общей численности занятого населения, снижается численность безработных.

По словам Ивана Белозерцева, по итогам 9-ти месяцев 2019 года можно также отметить: обязательства по соответствующему Соглашению исполнены. В том числе, проведена оценка эффективности налоговых льгот, результаты направлены в Минфин России.

По итогам 2017 - 2018 годов выполнены обязательства Пензенской области в части обеспечения дефицита бюджета на уровне не более 10% . В течение двух последних лет бюджет субъекта исполнен с профицитом. Размер государственного долга области в последние четыре года планомерно снижается.

ИСТОЧНИК KP.RU