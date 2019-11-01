Пензенские студенты сдали более 100 литров крови

СЕГОДНЯ 17:07 2019-11-01T17:10:40+03:00

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В течение месяца выездная бригада Пензенского областного клинического центра крови работала на площадках пензенских ВУЗов, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

«На сегодняшний день в донорское движение вовлечены все высшие учебные заведения региона, - говорит главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова. - Сотни студентов являются донорами крови и ее компонентов. Для кого-то донорство крови уже стало образом жизни, а кто-то впервые сдает кровь, чтобы потом стать частью большого донорского движения».

Партнером акции выступило Пензенское региональное отделение «Союза машиностроителей России», которое принимает активное участие в развитии добровольного массового донорства в регионе.

В настоящее время дефицита донорской крови и ее компонентов в регионе нет, однако банк крови постоянно нуждается в пополнении, поэтому проведение подобных акций имеет очень важное значение. В ходе акции банк гемокомпонентов пополнился на 101 литр цельной донорской крови. Донорами стали 225 студентов пензенских ВУЗов.

ИСТОЧНИК KP.RU