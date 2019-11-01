Делегация Пензенской области принимает участие в форуме «Сообщество»

СЕГОДНЯ 10:27 2019-11-01T10:33:38+03:00

Он проходит в Москве с 31 октября по 1 ноября 2019 года. Его тема – «Российское гражданское общество: от контроля к участию»

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В мероприятии, организованном Общественной палатой Российской Федерации, принимает участие делегация региона. В нее вошли начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов, член Общественной палаты России, исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова, член региональной Общественной палаты, директор АНО дополнительного образования «Центр образования «Интеллект-Пенза» Екатерина Кузнецова, информирует пресс-служба Правительство области.

Секции форума охватывают общественное обсуждение вопросов здравоохранения, образования, демографии, экологии, доступного жилья, доступа НКО на рынок социальных услуг.

«Повестка форума включает ключевые аспекты деятельности институтов гражданского общества. На секциях форума выдвигаются конкретные предложения по повышению эффективности механизмов межсекторного взаимодействия некоммерческого сектора и государства, участию НКО в общественном контроле, оказании социальных услуг населению», - отметил начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов.

По итогам работы форума будут подготовлены предложения, адаптированные для эффективного диалога общества и власти.

ИСТОЧНИК KP.RU