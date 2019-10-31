Подростковая преступность в Пензе

СЕГОДНЯ 12:45 2019-10-31T12:48:23+03:00

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В четверг, 31 октября 2019 года, губернатор провел заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Его участники обсудили вопросы эффективности принимаемых мер по предупреждению подростковой преступности, профилактики суицидального поведения.

«В настоящее время на территории Пензенской области сформирована многоуровневая система профилактики. В ней задействованы возможности органов государственной власти, местного самоуправления, институтов гражданского общества… Однако, несмотря на принимаемые меры, оперативная обстановка по предупреждению преступлений в подростковой среде остаётся сложной, - подчеркнул Иван Белозерцев.- Анализ показывает, что 83% всех противоправных действий были направлены против собственности - несовершеннолетние совершали кражи чужого имущества и продуктов питания.

Есть у нас и положительные сдвиги. В текущем году наполовину сократилось количество преступлений несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотических средств. Надо проанализировать, какие механизмы профилактики сработали», сообщает пресс-служба Правительства области.

По мнению главы субъекта Федерации в рамках профилактической работы необходимо активнее взаимодействовать с родителями несовершеннолетних, делать их союзниками в борьбе за благополучие их детей.

Одной из самых болевых проблем в сфере работы с несовершеннолетними губернатор назвал подростковый суицид, причины которого самые разные - от несчастной любви и проблем с учёбой до конфликтов с родителями.

«По каждому случаю проводится расследование на предмет доведения до самоубийства, в том числе, через сеть Интернет. Прямого влияния деструктивных интернет-сообществ не выявлено. Однако установлено, что подростки, совершившие суицид или попытку самоубийства, были зарегистрированы в подобных группах.

«Вы помните, коллеги, что буквально два-три года назад информационное пространство нашей страны подвергалось атакам «групп смерти». Сегодня ситуация стала более благополучной, благодаря интенсивной работе по противодействию названных негативных явлений. Педагоги, волонтёры стали активно осуществлять ежедневный мониторинг сети Интернет, с целью выявления подобных групп в социальных сетях".

В ходе заседания губернатор дал ряд поручений, направленных на снижение подростковой преступности, противодействие факторам, мотивирующим суицидальное поведение несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU