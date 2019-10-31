Владимир Волков проинспектировал строительство важных объектов Мордовии

СЕГОДНЯ 10:25 2019-10-31T10:25:23+03:00

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Детские сады в городском округе Саранск, а также в Лямбирьском районе и поселке Ромоданово строятся в рамках национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным - особые для республики объекты. Ведь от того, насколько качественно и в срок они будут возведены в текущем году, зависят объемы финансирования программы по строительству детских садов в Мордовии в последующие годы, отмечает пресс-служба Главы Республики.

Здания новых детских садов уже возведены - и в Пензятке Лямбирского района на 70 мест, и в поселках Ромоданово и Луховка - на 160 мест каждое. Сейчас ведутся внутренние отделочные работы, подводятся инженерные сети и идет монтаж коммуникаций. Отставание от план-графиков большей частью касается выполнения работ по планировке и благоустройству прилегающих территорий. До конца текущего года все перечисленные объекты планируется сдать в эксплуатацию.

Кроме того, Глава Мордовии побывал на площадке МГПИ имени М.Е. Евсевьева, где возводится новый плавательный бассейн. Вместе с главой городского округа Саранск Петром Тултаевым оценил ход работ по благоустройству бульвара Веденяпиных. За приведение этой общественной территории в порядок жители Саранска проголосовали в ходе городского референдума.

Выбор объектов для посещения руководителем региона был не случайным - все они крайне важны для людей, реализуются с привлечением федеральных средств, а значит - находятся на личном контроле Владимира Волкова. На первом месте по приоритету реализации проектов благоустройства был Парк Победы, который в этом году открылся на Химмаше.

ИСТОЧНИК KP.RU