Назначен председатель Арбитражного суда Пензенской области

СЕГОДНЯ 18:51 2019-10-30T18:54:18+03:00

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Указом Президента Российской Федерации от 14 октября 2019 года председателем Арбитражного суда Пензенской области назначен Станислав Радин. С 2008 года он занимал должность заместителя председателя. В новом качестве Станислава Юрьевича представил коллективу председатель Арбитражного суда Поволжского округа Юрий Глазов.

Обращаясь к представителям судейского сообщества, глава региона подчеркнул значительный вклад Арбитражного суда в укрепление социально-экономической стабильности Пензенской области, отмечает пресс-служба Правительства региона.

«Ваша деятельность по разрешению экономических споров, отстаиванию законных интересов, прав хозяйствующих субъектов региона способствует обеспечению правосудия в сфере предпринимательства. За 9 месяцев 2019 года в Арбитражный суд Пензенской области поступило на рассмотрение свыше 11-ти тысяч заявлений. Это огромная цифра. Она свидетельствует о высоком уровне доверия к работе Арбитражного суда», - подчеркнул Иван Белозерцев.

«Многие предприятия Пензенской области благодаря решениям Арбитражного суда были сохранены, интересы многих бизнесменов защищены. А те, что работают недобросовестно, уклоняются от уплаты налогов, нарушают законодательство - по ним принимаются тоже абсолютно правильные, законные решения».

Губернатор поблагодарил представителей системы правосудия за добросовестную работу. А также выразил уверенность в том, что опыт и знания председателя пензенского Арбитражного суда Станислава Радина позволят ему успешно продолжить профессиональную деятельность в новой должности.

ИСТОЧНИК KP.RU