2019-10-30T18:54:18+03:00
Общество

Назначен председатель Арбитражного суда Пензенской области

В среду, 30 октября, Иван Белозерцев принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом представлению коллективу Станислава Радина
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства области.Фото: Пресс-служба Правительства области.
Изменить размер текста:

Указом Президента Российской Федерации от 14 октября 2019 года председателем Арбитражного суда Пензенской области назначен Станислав Радин. С 2008 года он занимал должность заместителя председателя. В новом качестве Станислава Юрьевича представил коллективу председатель Арбитражного суда Поволжского округа Юрий Глазов.

Обращаясь к представителям судейского сообщества, глава региона подчеркнул значительный вклад Арбитражного суда в укрепление социально-экономической стабильности Пензенской области, отмечает пресс-служба Правительства региона.

«Ваша деятельность по разрешению экономических споров, отстаиванию законных интересов, прав хозяйствующих субъектов региона способствует обеспечению правосудия в сфере предпринимательства. За 9 месяцев 2019 года в Арбитражный суд Пензенской области поступило на рассмотрение свыше 11-ти тысяч заявлений. Это огромная цифра. Она свидетельствует о высоком уровне доверия к работе Арбитражного суда», - подчеркнул Иван Белозерцев.

«Многие предприятия Пензенской области благодаря решениям Арбитражного суда были сохранены, интересы многих бизнесменов защищены. А те, что работают недобросовестно, уклоняются от уплаты налогов, нарушают законодательство - по ним принимаются тоже абсолютно правильные, законные решения».

Губернатор поблагодарил представителей системы правосудия за добросовестную работу. А также выразил уверенность в том, что опыт и знания председателя пензенского Арбитражного суда Станислава Радина позволят ему успешно продолжить профессиональную деятельность в новой должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Каникулы в пензенском лагере «Юность»
День памяти жертв политических репрессий прошел в Пензенской области
Завтра в Пензу придет зима
Присяжные в Пензе вынесли обвинительный вердикт
Пенза готовится к празднованию Дня народного единства
В Пензенской области к сдаче готовится первый модульный ФАП
И схватилась сноха за нож
В Пензе сотрудники вневедомственной охраны отметили профессиональный праздник
В Пензенской области вырастет зарплата бюджетников
Предприятия Пензы развивают связи с Республикой Азербайджан
157 дорожных камер будет в Пензенской области к 2020 году
Пензенским автолюбителям напоминают о грядущих заморозках
Завод «СтанкоМашСтрой» в Пензе развивается
Задержан заместитель начальника колонии в Мордовии
Контртеррористическая операция в Мордовии
Задержаны пьяные водители на территории Пензенской области
Фальсификатор из Мордовии осужден
Дебют нового мэра Пензы
Пензенская область - лидер ПФО в сельском хозяйстве
Пензенская епархия отпраздновала свой 220-летний юбилей
ДТП с жертвами в Пензенской области
Назван новый вице-губернатор Пензенской области
Дуэт гитаристов из Франции выступил в Органном зале филармонии в Пензе
В Пензенской области задержаны браконьеры
В Пензенской области росгвардейцы задержали пьяного водителя
Кадеты Следственного комитета РФ в Пензенской области
Пенза и Заречный станут ближе
Владимир Волков передал в краеведческий музей мяч с автографом Криштиану Роналду